Guerra Ucraina-Russia, missili su Kharkiv. "Mosca conquista Kherson" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei in Ucraina da parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale Ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Lo riferisce il Kyiv Independent. Un attacco missilistico russo ha intanto colpito oggi una sede della polizia e una università a Kharkiv, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter la protezione civile Ucraina, allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere le fiamme negli edifici colpiti. E sono almeno 21 le persone uccise e 112 i feriti nella seconda città dell'Ucraina, attaccata anche ieri dalle forze russe. Lo ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei inda parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Lo riferisce il Kyiv Independent. Un attaccostico russo ha intanto colpito oggi una sede della polizia e una università a, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter la protezione civile, allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere le fiamme negli edifici colpiti. E sono almeno 21 le persone uccise e 112 i feriti nella seconda città dell', attaccata anche ieri dalle forze russe. Lo ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha ...

