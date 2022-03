Guerra Ucraina-Russia, "mio figlio prigioniero": la protesta della madre - Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Mio figlio è un soldato, è prigioniero. No alla Guerra". Una donna, nella città russa di Ulan-Ud?, nella Siberia Meridionale, manifesta con un cartello proprio sotto un monumento dedicato a Lenin. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Mioè un soldato, è. No alla". Una donna, nella città russa di Ulan-Ud?, nella Siberia Meridionale, manifesta con un cartello proprio sotto un monumento dedicato a Lenin.

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Terrantiga : RT @GuerraUcraina: Un carro armato russo spara verso un civile che stava riprendendo la scena a #Borodyanka, oblast di #Kyiv. Probabilmente… - lore_viga : RT @unoscribacchino: “Cari giornalisti. Non produrrò più contenuti gratis per voi. Ho del lavoro da fare. C’è una guerra nel mio paese. Scu… -