Guerra Ucraina-Russia | Kiev | Madri vengano a prendere figli prigionieri

(Di mercoledì 2 marzo 2022), 2 mar. (Adnkronos) - "I soldati della" catturati in"verranno restituiti alle loro" dall'. Il ministero della Difesa ucraino, con un messaggio diffuso sui propri canali social, manifesta la disponibilità a restituire i soldati russialle rispettive famiglie e "a migliaia di sfortunaterusse" che soffrono per la. Unica condizione: le, o altri familiari, devono recarsi ine raggiungere. Il ministero della Difesa illustra i passaggi necessari: bisogna contattare un numero di telefono per conoscere la condizione del parente o inviare una mail. Se la risposta conferma che il militare è prigioniero, ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

Bisogna distinguere il fatto che questaridurrà il ritmo della ripresa da una valutazione ... In merito all'adesione dell'all'Ue il Commissario Gentiloni ha concluso: "Penso che dobbiamo ...Non solo carri armati, aerei, soldati sul campo e vittime militari e civili. Lain( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO ) si gioca anche su un altro fronte, quello elettronico, dove le armi sono software e le azioni prendono forma di ...Roma, 2 marzo 2022– Il Presidente dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, Filippo Capellupo, ha inviato una lettera ai Ministri italiani degli Esteri Luigi Di Maio, degli Interni, Luciana ...Matteo Salvini propone una marcia della pace in Ucraina: il leader della Lega afferma che sarebbe sicuramente tra i protagonisti ...