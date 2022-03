Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Madri vengano a prendere figli prigionieri” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “I soldati della Russia prigionieri” catturati in Guerra “verranno restituiti alle loro Madri” dall’Ucraina. Il ministero della Difesa ucraino, con un messaggio diffuso sui propri canali social, manifesta la disponibilità a restituire i soldati russi prigionieri alle rispettive famiglie e “a migliaia di sfortunate Madri russe” che soffrono per la Guerra. Unica condizione: le Madri, o altri familiari, devono recarsi in Ucraina e raggiungere Kiev. Il ministero della Difesa illustra i passaggi necessari: bisogna contattare un numero di telefono per conoscere la condizione del parente o inviare una mail. Se la risposta conferma che il militare è prigioniero, bisogna raggiungere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “I soldati della” catturati in“verranno restituiti alle loro” dall’. Il ministero della Difesa ucraino, con un messaggio diffuso sui propri canali social, manifesta la disponibilità a restituire i soldati russialle rispettive famiglie e “a migliaia di sfortunaterusse” che soffrono per la. Unica condizione: le, o altri familiari, devono recarsi ine raggiungere. Il ministero della Difesa illustra i passaggi necessari: bisogna contattare un numero di telefono per conoscere la condizione del parente o inviare una mail. Se la risposta conferma che il militare è prigioniero, bisogna raggiungere ...

