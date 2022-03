Guerra Ucraina-Russia, Giorgetti: “A rischio obiettivi Pnrr” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Se consideriamo gli interventi attivati nel 2021 e quelli a cui daremo attuazione entro il primo semestre di quest’anno, il Mise avrà mobilitato a metà del 2022 una quota di risorse pari a 17,5 miliardi, corrispondenti al 98,2% dei fondi del Pnrr assegnati a questo dicastero. Se a queste risorse aggiungiamo quelle previste dal fondo complementare, corrispondenti a ulteriori 5,6 mld per transizione 4.0 e a un 1 mld per il potenziamento degli accordi di innovazione, possiamo affermare che a un anno di distanza dall’approvazione del Piano abbiamo già messo a disposizione del sistema produttivo oltre 24 mld”. Così il ministro dello sviluppo, Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua audizione davanti alla commissioni permanenti di Camera e Senato. Il Pnrr rappresenta “il programma piu’ impegnativo e piu’ importante definito nel nostro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Se consideriamo gli interventi attivati nel 2021 e quelli a cui daremo attuazione entro il primo semestre di quest’anno, il Mise avrà mobilitato a metà del 2022 una quota di risorse pari a 17,5 miliardi, corrispondenti al 98,2% dei fondi delassegnati a questo dicastero. Se a queste risorse aggiungiamo quelle previste dal fondo complementare, corrispondenti a ulteriori 5,6 mld per transizione 4.0 e a un 1 mld per il potenziamento degli accordi di innovazione, possiamo affermare che a un anno di distanza dall’approvazione del Piano abbiamo già messo a disposizione del sistema produttivo oltre 24 mld”. Così il ministro dello sviluppo, Giancarlo, nel corso della sua audizione davanti alla commissioni permanenti di Camera e Senato. Ilrappresenta “il programma piu’ impegnativo e piu’ importante definito nel nostro ...

