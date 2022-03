Guerra Ucraina-Russia, domani negoziati: ipotesi cessate il fuoco (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Il secondo round di negoziati tra Mosca e Kiev, mentre prosegue la Guerra tra Russia e Ucraina, si terrà domani mattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Nell'agenda anche l'ipotesi di un cessate il fuoco. Secondo l'agenzia russa Tass - che cita il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky - durante i prossimi colloqui verranno affrontate questioni relative a un cessate il fuoco e anche alla "necessità di un corridoio umanitario". L'arrivo della delegazione Ucraina è atteso per domani mattina. Secondo Medinsky, i militari russi forniscono un "corridoio sicuro" alla delegazione Ucraina. In precedenza, sembrava che i colloqui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Il secondo round ditra Mosca e Kiev, mentre prosegue latra, si terràmattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Nell'agenda anche l'di unil. Secondo l'agenzia russa Tass - che cita il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky - durante i prossimi colloqui verranno affrontate questioni relative a unile anche alla "necessità di un corridoio umanitario". L'arrivo della delegazioneè atteso permattina. Secondo Medinsky, i militari russi forniscono un "corridoio sicuro" alla delegazione. In precedenza, sembrava che i colloqui ...

