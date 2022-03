Guerra Ucraina-Russia, “conquistata Kherson”: ecco perché è importante (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra-Ucraina, il ministero russo della Difesa ha annunciato che le truppe hanno conquistato la città meridionale Ucraina di Kherson, con 300mila abitanti. Lo riferisce la Bbc. Il ministero della Difesa ucraino ha però dal canto suo negato la notizia. “Le battaglie sono in corso ora”, ha detto un portavoce del ministero. “La città non è stata catturata totalmente, alcune parti sono sotto il nostro controllo”, ha aggiunto. Kherson si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Se la notizia della conquista da parte russa fosse confermata, si tratterebbe di un’importante vittoria militare per il Cremlino. Lo sottolinea la Bbc, ricordando che questa sarebbe la più grande città Ucraina finora caduta sotto il contro russo. La sua posizione è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, il ministero russo della Difesa ha annunciato che le truppe hanno conquistato la città meridionaledi, con 300mila abitanti. Lo riferisce la Bbc. Il ministero della Difesa ucraino ha però dal canto suo negato la notizia. “Le battaglie sono in corso ora”, ha detto un portavoce del ministero. “La città non è stata catturata totalmente, alcune parti sono sotto il nostro controllo”, ha aggiunto.si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Se la notizia della conquista da parte russa fosse confermata, si tratterebbe di un’vittoria militare per il Cremlino. Lo sottolinea la Bbc, ricordando che questa sarebbe la più grande cittàfinora caduta sotto il contro russo. La sua posizione è ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - SorryNs : RT @dottorbarbieri: MONUMENTALE @fdragoni! Vi dico solo che già l'inizio era notevole MA POI HA CALATO L'ASSO! - sciarrone66 : RT @dottorbarbieri: MONUMENTALE @fdragoni! Vi dico solo che già l'inizio era notevole MA POI HA CALATO L'ASSO! -