Guerra Ucraina-Russia, Blinken: "Noi non bluffiamo, Putin ha sbagliato i calcoli" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – "Noi non bluffiamo, le grandi nazioni non bluffano, Putin ha sbagliato i calcoli". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando delle conseguenze per la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Il bilancio delle vittime dell'invasione russa dell'Ucraina è già "spaventoso", ha detto Blinken, sottolineando che le infrastrutture distrutte dai bombardamenti russi "non erano obiettivi militari". Il dipartimento di Stato ha poi annunciato che Blinken andrà in missione in Polonia, Paesi baltici e Moldova, tutti Paesi in prima linea nella crisi Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera.

