Guerra Ucraina-Russia | Blinken | “Noi non bluffiamo | Putin ha sbagliato i calcoli”

(Adnkronos) – "Noi non bluffiamo, le grandi nazioni non bluffano, Putin ha sbagliato i calcoli". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando delle conseguenze per la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Il bilancio delle vittime dell'invasione russa dell'Ucraina è già "spaventoso", ha detto Blinken, sottolineando che le infrastrutture distrutte dai bombardamenti russi "non erano obiettivi militari". Rispondendo ad una domanda se Putin stia bluffando con l'ordine della in stato di allerta delle forze nucleari, Blinken ha risposto che la retorica della Russia sul nucleare è "pericolosa" ma gli Stati Uniti "non cambiano il livello di allerta".

