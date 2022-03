Guerra-Ucraina Russia, Biden: "Putin dittatore, pagherà" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Dopo l'invasione dell'Ucraina da partedella Russia, Vladimir Putin "è più isolato che mai" e "pagherà il prezzo" per quello che ha fatto. Joe Biden parla così del leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato dell'Unione, sottolineando come la storia abbia insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ulteriore caos". "Sei giorni fa, la Russia di Vladimir Putin ha cercato di scuotere le fondamenta del mondo libero, pensando di poterlo piegare alle sue minacce. Ma aveva fatto male i suoi calcoli", ha detto Biden. Putin pensava di travolgere l'Ucraina, "ma se l'è vista con gli ucraini". "Dal presidente Zelensky, a ogni ucraino, il loro essere senza paura, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Dopo l'invasione dell'da partedella, Vladimir"è più isolato che mai" e "il prezzo" per quello che ha fatto. Joeparla così del leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato dell'Unione, sottolineando come la storia abbia insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ulteriore caos". "Sei giorni fa, ladi Vladimirha cercato di scuotere le fondamenta del mondo libero, pensando di poterlo piegare alle sue minacce. Ma aveva fatto male i suoi calcoli", ha dettopensava di travolgere l', "ma se l'è vista con gli ucraini". "Dal presidente Zelensky, a ogni ucraino, il loro essere senza paura, il ...

