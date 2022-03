Guerra Ucraina-Russia, Bicocca: corso di Paolo Nori su Dostoevskij si farà (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, dietrofront dell’Università di Milano Bicocca: il corso su Dostoevskij, tenuto dallo scrittore Paolo Nori, si farà. ”L’Università di Milano-Bicocca è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto. Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all’interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022), dietrofront dell’Università di Milano: ilsu, tenuto dallo scrittore, si. ”L’Università di Milano-è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto. Ildello scrittoresi inserisce all’interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che talesi terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. ...

