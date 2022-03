Guerra Ucraina-Russia, attesa per secondo round negoziati (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Mentre Kiev e Kharkiv sono ancora sotto attacco, si attendono conferme sul nuovo round di negoziati che dovrebbero tenersi oggi tra Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass citando una propria fonte a Mosca. Dopo il primo giro di colloqui a Gomel, in BieloRussia, il presidente Zelensky torna a chiedere che Mosca fermi i bombardamenti sulle città ucraine prima che possano iniziare incontri sostanziali sul cessate il fuoco, ribadendo la richiesta ai Paesi della Nato di imporre una no fly zone sull’Ucraina per fermare gli aerei russi. Dal canto suo, il presidente russo Putin ha ribadito la disponibilità ai negoziati e la speranza che questi portino ai risultati desiderati, ma ha dettato le sue condizioni per far tacere le armi. Tra le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Mentre Kiev e Kharkiv sono ancora sotto attacco, si attendono conferme sul nuovodiche dovrebbero tenersi oggi tra. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass citando una propria fonte a Mosca. Dopo il primo giro di colloqui a Gomel, in Bielo, il presidente Zelensky torna a chiedere che Mosca fermi i bombardamenti sulle città ucraine prima che possano iniziare incontri sostanziali sul cessate il fuoco, ribadendo la richiesta ai Paesi della Nato di imporre una no fly zone sull’per fermare gli aerei russi. Dal canto suo, il presidente russo Putin ha ribadito la disponibilità aie la speranza che questi portino ai risultati desiderati, ma ha dettato le sue condizioni per far tacere le armi. Tra le ...

