Guerra Ucraina-Russia, a Kharkiv missili contro sede polizia – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, un attacco missilistico russo ha colpito oggi una sede della polizia e una università a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter lil ministero della Difesa ucraino, che pubblica il Video dell’attacco alla sede della polizia. Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione Informazione Riservata - News Magazine. Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022), un attaccostico russo ha colpito oggi unadellae una università a, seconda città dell’, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter lil ministero della Difesa ucraino, che pubblica ildell’attacco alladella. Adnkronos – Get The Facts – ENTDla disinformazione Informazione Riservata - News Magazine.

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Siluratore : @GaIadhrim Devono avere una carenza di immagini della guerra in Ucraina impressionante, stanno raccattando di tutto… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Nella replica alla Camera, le implicazioni e il senso dell’intervento di Mario Draghi diventano chiarissime https://t.… -