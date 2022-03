Guerra Ucraina, pugile Usyk si arruola: “Nessuna paura, solo sconcerto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oleksandr Usyk, campione del mondo dei pesi massimi, ha insistito sul fatto che “non ha assolutamente paura” dopo aver preso le armi a Kiev per difendere l’Ucraina dall’invasione delle forze russe. Il 35enne si è unito al battaglione di difesa territoriale del suo Paese. Parlando da uno scantinato nella capitale Ucraina, Usyk ha ammesso il suo sconcerto per una situazione in crescendo che ha scioccato la maggior parte del resto del mondo. “Forse suonerà sentimentale, ma la mia anima appartiene al Signore e il mio corpo e il mio onore appartengono al mio paese, alla mia famiglia, quindi non c’è paura, assolutamente Nessuna paura”, ha detto alla CNN il campione dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. “C’è solo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oleksandr, campione del mondo dei pesi massimi, ha insistito sul fatto che “non ha assolutamente” dopo aver preso le armi a Kiev per difendere l’dall’invasione delle forze russe. Il 35enne si è unito al battaglione di difesa territoriale del suo Paese. Parlando da uno scantinato nella capitaleha ammesso il suoper una situazione in crescendo che ha scioccato la maggior parte del resto del mondo. “Forse suonerà sentimentale, ma la mia anima appartiene al Signore e il mio corpo e il mio onore appartengono al mio paese, alla mia famiglia, quindi non c’è, assolutamente”, ha detto alla CNN il campione dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. “C’è...

