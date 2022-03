Guerra Ucraina: domani nuovo incontro fra le due delegazioni. Le premesse per un accordo di massima ci sono. Ecco le richieste (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dunque è ufficiale: poco fa la delegazione russa ha reso noto che domani avrà luogo il secondo incontro con la delegazione Ucraina, per cercare di trovare qualche spiraglio di pace rispetto al terribile conflitto che sta letteralmente devastando la regione. E’ ancora una volta la Bielorussia il teatro di questo incontro anzi, per l’esattezza un luogo storicamente ‘simbolo’: quello che un tempo era la casa delle vacanze del presidente bielorusso, sita all’interno di una foresta poco lontana da Brest, proprio dove l’allora Urss firmò il documento che ne sancì la fine! Peskov ieri: “I nostri saranno lì pronti a sedersi al tavolo dei negoziati”, da Kiev: “Pronti ai colloqui ma non agli ultimatum” In realtà già ieri Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, aveva affermato che “Mosca è pronta a secondo round dei negoziati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dunque è ufficiale: poco fa la delegazione russa ha reso noto cheavrà luogo il secondocon la delegazione, per cercare di trovare qualche spiraglio di pace rispetto al terribile conflitto che sta letteralmente devastando la regione. E’ ancora una volta la Bielorussia il teatro di questoanzi, per l’esattezza un luogo storicamente ‘simbolo’: quello che un tempo era la casa delle vacanze del presidente bielorusso, sita all’interno di una foresta poco lontana da Brest, proprio dove l’allora Urss firmò il documento che ne sancì la fine! Peskov ieri: “I nostri saranno lì pronti a sedersi al tavolo dei negoziati”, da Kiev: “Pronti ai colloqui ma non agli ultimatum” In realtà già ieri Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, aveva affermato che “Mosca è pronta a secondo round dei negoziati ...

