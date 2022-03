Guerra Ucraina, De Pena torna in Patria: «Ho pianto dalla paura. Prego per la fine dell’incubo» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Carlo De Pena, centrocampista uruguaiano della Dinamo Kiev, è tornato in Patria dopo l’inizio della Guerra in Ucraina. Le sue parole nel post Instagram Parole di paura e un incubo quello in cui si è trovato Carlos De Pena assieme ai suoi compagni di squadra e a tutta l’Ucraina. Il centrocampista della Dinamo Kiev è riuscito a tornare in Patria e ha pubblicato un post su Instagram riguardo alla situazione vissuta nei giorni scorsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos de Pena (@carlosdePena) Un estratto del posto di De Pena: «Abbiamo superato la notte in un piano interrato dell’hotel, dotato di una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Carlo De, centrocampista uruguaiano della Dinamo Kiev, èto indopo l’inizio dellain. Le sue parole nel post Instagram Parole die un incubo quello in cui si è trovato Carlos Deassieme ai suoi compagni di squadra e a tutta l’. Il centrocampista della Dinamo Kiev è riuscito are ine ha pubblicato un post su Instagram riguardo alla situazione vissuta nei giorni scorsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos de(@carlosde) Un estratto del posto di De: «Abbiamo superato la notte in un piano interrato dell’hotel, dotato di una ...

