Guerra Ucraina, Altroconsumo: “Il 95% degli italiani terrorizzato dalle bollette di luce e gas, e dall’aumento dei carburanti” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Inutile fare finta che non sia così, dopo i mesi bui di terrore, quando il Paese era in balia della prima ondata della pandemia da coronavirus, oggi che abbiamo imparato a conoscere sulla nostra pelle cosa significa convivere con lo spettro della crisi economica, e la relativa ’corsa’ ai supermercati, una buona parte degli italiani sta vivendo con altrettanta ansia anche la situazione bellica in Ucraina. Choc da aumenti, Altroconsumo: “Il 95% degli italiani terrorizzato dalle bollette di luce e gas, e dall’aumento del prezzo dei carburanti” Così ‘Altroconsumo’ ha deciso di analizzare come e quanto gli italiani hanno in qualche modo ‘accusato’ le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Inutile fare finta che non sia così, dopo i mesi bui di terrore, quando il Paese era in balia della prima ondata della pandemia da coronavirus, oggi che abbiamo imparato a conoscere sulla nostra pelle cosa significa convivere con lo spettro della crisi economica, e la relativa ’corsa’ ai supermercati, una buona partesta vivendo con altrettanta ansia anche la situazione bellica in. Choc da aumenti,: “Il 95%die gas, edel prezzo dei” Così ‘’ ha deciso di analizzare come e quanto glihanno in qualche modo ‘accusato’ le ...

