Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Ebrei nel mondo non restino in silenzio. Vogliono cancellare la nostra storia" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky esorta gli Ebrei di tutto il mondo a parlare apertamente dopo un attacco missilistico russo contro una torre della televisione di Kiev costruita sul luogo del massacro dell'Olocausto. "Ora mi rivolgo a tutti gli Ebrei del mondo. Non vedete cosa sta succedendo? È molto importante che milioni di Ebrei in tutto il mondo non rimangano in silenzio in questo momento", dice L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

