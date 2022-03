Guerra Russia-Ucraina, mail dell’ambasciata di Mosca ai parlamentari italiani dopo l’ok alle armi a Kiev. Guerini: “Arroganza del regime” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una mail proveniente dall’ambasciatore russo in Italia con allegata la dichiarazione con cui, nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha fatto sapere all’Ue che le sanzioni “non resteranno senza risposta”. È quella che è arrivata ai parlamentari italiani componente della commissione Difesa. Una mossa, quella di Mosca, che contribuisce ad aumentare la tensione nei rapporti tra Roma e la Russia. Duro il commento del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: “La modalità con cui è stata trasmessa al Parlamento italiano e alle altre istituzioni degli altri Paesi dà il senso dell’Arroganza del regime russo“. L’ambasciata russa ha spiegato che si tratta di “normale prassi diplomatica”, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unaproveniente dall’ambasciatore russo in Italia congata la dichiarazione con cui, nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha fatto sapere all’Ue che le sanzioni “non resteranno senza risposta”. È quella che è arrivata aicomponente della commissione Difesa. Una mossa, quella di, che contribuisce ad aumentare la tensione nei rapporti tra Roma e la. Duro il commento del ministro della Difesa, Lorenzo: “La modalità con cui è stata trasmessa al Parlamento italiano ealtre istituzioni degli altri Paesi dà il senso dell’delrusso“. L’ambasciata russa ha spiegato che si tratta di “normale prassi diplomatica”, perché ...

Advertising

ladyonorato : Abbiamo dichiarato guerra alla Russia impegnandoci in prima linea. Molti pensano che sia cosa buona e giusta. Ma la… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ladyonorato : Conferma ufficiale alla mia visione: la guerra economica e sociale dichiarata oggi dall’UE alla Russia si trasforme… - Tiziana_DR : RT @GiovaQuez: Macron: 'Né la Francia, né l'Europa, né l'Alleanza atlantica hanno voluto questa guerra e non sono in guerra contro la Russi… - DomaniGiornale : Ma è legale, per l'Italia, fornire armi all'Ucraina in questa guerra? Sì, ma con alcune precisazioni ?? -