Guerra Russia-Ucraina | l’élite russa in fuga da Gstaad | l’eremo ad alta quota per sfaccendati miliardari

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La prima delegazione di oligarchi russi in quel disi vide appena cominciarono le privatizzazioni. Tanti soldi e non sapere come spenderli. Sbarcarono qui e il metro quadrato schizzò alle stelle. L’Alpina, ultimo cinquestelle de luxury, inaugurato da Alberto di Monaco 9 anni fa, costruì nello stesso comprensorio per assecondare i loro capricci due mega chalet, boiserie pregiata, sala cinema e spa privata, il metro quadrato che costava 50mila franchi, oggi ne vale 80mila e il franco è ai suoi massimi storici. Li comprarono senza batter ciglio e senza neanche chiedere sconto due oligarchi russi. Arrivavano con jet privato insieme a un borioso e festaiolo caravanserraglio e si pensò subito di ingrandire l’aeroporto e di allungare la pista d’atterraggio. Gagosian, il gallerista numero uno al mondo, fece dentro il terminal il suo spazio espositivo per uno shopping ...

Il presidente della società triestina Orion Luca Farina calcola che "larappresenta per noi il 15% del fatturato. Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un ......da trent'anni cone Bielorussia, vendendo macchine per la realizzazione di mobili e parquet o progettando fabbriche complete nel settore del legno. Siamo molto preoccupati: unanei ...La prima delegazione di oligarchi russi in quel di Gstaad si vide appena cominciarono le privatizzazioni. Tanti soldi e non sapere come spenderli. Sbarcarono qui e il metro quadrato schizzò alle ...Non solo solidarietà e partecipazione emotiva, ma aiuti concreti e tangibili alla popolazione ucraina che in questi giorni è vittima della feroce e drammatica ...