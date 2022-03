Guerra Russia-Ucraina, “le sanzioni strangoleranno l’economia di Mosca. Gli oligarchi si chiederanno se è loro interesse continuare a sostenere Putin” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da un lato il congelamento delle riserve internazionali della banca centrale, che “strangola la liquidità del Paese”. Dall’altro le sanzioni contro gli oligarchi, una leva che potrebbe addirittura – anche se lo scenario al momento sembra remoto – fare da propellente a un “cambio di leadership” a Mosca. Per Carlo Altomonte, associato di Politica economica europea alla Bocconi e associate research fellow dell’Ispi, la risposta economica dei Paesi occidentali all’invasione dell’Ucraina è “un mix bilanciato che esercita un giusto e continuo grado di pressione. C’è spazio per inasprire ulteriormente le misure, ma ogni decisione andrà pesata“, tenendo conto delle conseguenze per l’Europa e delle reazioni che potrebbe innescare. E non è detto che sia necessario, considerato che nel giro di qualche settimana gli interventi già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da un lato il congelamento delle riserve internazionali della banca centrale, che “strangola la liquidità del Paese”. Dall’altro lecontro gli, una leva che potrebbe addirittura – anche se lo scenario al momento sembra remoto – fare da propellente a un “cambio di leadership” a. Per Carlo Altomonte, associato di Politica economica europea alla Bocconi e associate research fellow dell’Ispi, la risposta economica dei Paesi occidentali all’invasione dell’è “un mix bilanciato che esercita un giusto e continuo grado di pressione. C’è spazio per inasprire ulteriormente le misure, ma ogni decisione andrà pesata“, tenendo conto delle conseguenze per l’Europa e delle reazioni che potrebbe innescare. E non è detto che sia necessario, considerato che nel giro di qualche settimana gli interventi già ...

