Guerra Russia-Ucraina | la testimonianza da Kiev | “Trovato un peluche con dentro esplosivi | ora alla metro controllano tutti”

"Oggi hanno fermato una persona. C'era un giocattolo, un peluche, con dentro gli esplosivi. Ora, qualsiasi persona che entra nella metropolitana viene controllata". Così Anastasiya Menzhega, designer e architetto di 25enne, racconta la sua giornata a Kiev nel video-diario quotidiano all'Ansa. "Oggi ho pensato di fare volontariato, sono andata in un negozio dove servivano cuochi per cucinare ai militari, ma mi hanno detto che non avevano abbastanza materiale per farlo. Ora sto cercando un'altra attività", ha concluso.

