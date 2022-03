Guerra Russia-Ucraina | la decisione della Cina sulle sanzioni finanziarie alla Russia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news di oggi 2 marzo sullain, cosa sta succedendo nella capitale Kiev e nelle altre città: gli aggiornamenti in diretta nel settimo giorno di scontri. L'offensiva di Putin si fa sempre più aggressiva. I negoziati, inizialmente annullati, "potrebbero tenersi questa sera in Bielo" secondo fonti del Cremlino. Lavrov: "La terzamondiale sarebbe nucleare e devastante". "Fonti intelligence: ex Presidente ucraino Yanukovych a Minsk. Si intensificano i bombardamenti di Mosca nella notte: i parà hanno attaccato Kharkiv, l'assedio nella capitale si fa più aggressivo, Kherson è in mano a Putin. Zelensky: "Morti oltre 6mila russi". Due morti nell'attacco russo a Zhytomyr. Separatisti Donbass: "Mariupol è stata circondata". Colpita ieri la torreTV ...

Riteniamo vergognosa l'invasione dell'Ucraina da parte della. Speriamo possa terminare al più presto questa assurda, affinché il popolo ucraino possa ritornare a vivere nella pace e in ......come è accaduto di fronte alla pandemia? In realtà non sembra esserci a livello europeo un'unanimità sul fatto di stabilire un vero embargo nei confronti della. All'inizio della, ...Quali potrebbero essere le conseguenze nella produzione di dispositivi elettronici a causa della guerra in Ucraina?La guerra si allarga. Non sul campo, dove al momento sotto attacco c'è l'Ucraina e non altri Paesi confinanti dell'ex Unione Sovietica. Eppure l'area dei Baltici - ...