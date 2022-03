Guerra Russia-Ucraina, Johnson accusa Putin: “Quello che abbiamo visto da parte del suo regime è un crimine di guerra” – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier britannico Boris Johnson alla Camera dei Comuni ha accusato la Russia di Vladimir Putin di compiere “crimini di guerra” in Ucraina. Il primo ministro lo ha detto in risposta a una domanda del capogruppo degli indipendentisti scozzesi, Ian Blackford. Londra è disponibile a sostenere un’eventuale accusa di fronte a un tribunale internazionale. “Quello che abbiamo già visto da parte del regime di Vladimir Putin nell’uso delle munizioni che hanno lasciato cadere su civili innocenti a mio avviso, si qualifica pienamente come un crimine di guerra”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier britannico Borisalla Camera dei Comuni hato ladi Vladimirdi compiere “crimini di” in. Il primo ministro lo ha detto in risposta a una domanda del capogruppo degli indipendentisti scozzesi, Ian Blackford. Londra è disponibile a sostenere un’eventualedi fronte a un tribunale internazionale. “chegiàdadeldi Vladimirnell’uso delle munizioni che hanno lasciato cadere su civili innocenti a mio avviso, si qualifica pienamente come undi”, ha detto ...

