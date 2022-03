Guerra Russia-Ucraina | il racconto dal centro di Kiev | “Suonano le sirene antiaeree | restare qui è sempre più pericoloso” – Video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’allarme antiaereo continua a suonare neldella capitale dell’. Come si vede nel, le persone vengono invitate a trovare riparo nei rifugi sotterranei. Il rischio è che anche ildivenga bombardato dalle forze russe. In piazza Maidan l’esercito di Mosca non è ancora arrivato, ma la capitale è circondata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bisogna distinguere il fatto che questaridurrà il ritmo della ripresa da una valutazione ... Gentiloni ha ribadito che le sanzioni alla"sono senza precedenti, come il congelamento di 640 ...Attendono di scaricare il materiale che hanno raccolto: vestiti, cibi in scatola, giocattoli per bambini, espressione di una vicinanza nata spontaneamente dopo lo scoppio del conflitto trae ...L'Ucraina ricorre ai droni turchi. E come si combatte a Kiev e Kharkiv. Il Taccuino militare di Ares-Osservatorio Difesa su Start Magazine sulla guerra Russia-Ucraina ...(Teleborsa) - La Commissione europea aveva deciso lo scorso anno di disattivare dal 2023 la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita, ma "data l'attuale incertezza, dovrem ...