Guerra Russia-Ucraina, il messaggio di Shevchenko prima del derby: “Fermiamo insieme la guerra” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!”. Questo l’appello di Andriy Shevchenko trasmesso sul maxischermo di San Siro pochi minuti prima del fischio d’andata del derby di Coppa Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide.questa. Un abbraccio a tutti!”. Questo l’appello di Andriytrasmesso sul maxischermo di San Siro pochi minutidel fischio d’andata deldi Coppa Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

