Guerra Russia-Ucraina, dentro la torre della televisione di Kiev bombardata da Mosca – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiamme e fumo. Ecco il Video dell'Emergency service ucraino che mostra i vigili del fuoco intervenire all'interno della torre della televisione di Kiev dopo l'attacco aereo russo. Ieri il ministero della Difesa russo ha confermato che l'aviazione russa ha colpito, mettendola fuori uso, la torre principale della tv di Kiev in un attacco aereo, precisando tuttavia di non avere colpito alcun edificio residenziale. Secondo il servizio statale ucraino per le emergenze negli gli attacchi sono morte cinque persone e altre cinque sono rimaste ferite. Le stazioni televisive ucraine hanno smesso di funzionare per un po' dopo l'attacco aereo, ma sono state successivamente ripristinate. L'articolo proviene da Il Fatto ...

