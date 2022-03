Guerra Russia-Ucraina, a Cherson un uomo sventola la bandiera gialla e blu davanti ai militari di Mosca – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Cherson un uomo ha sventolato la bandiera dell’Ucraina davanti ai soldati russi, schierati con i carrarmati. È accaduto in Piazza della libertà. Secondo i militari russi la città nel sud dell’Ucraina è stata conquistata, e “le divisioni delle forze armate hanno preso il pieno controllo del centro regionale”. L’informazione è stata però smentita dal sindaco della città, Igor Kolykhayev, che ha ammesso che la città era “completamente circondata” dalle forze russe, ma che è rimasta sotto il controllo ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Aunhato ladell’ai soldati russi, schierati con i carrarmati. È accaduto in Piazza della libertà. Secondo irussi la città nel sud dell’è stata conquistata, e “le divisioni delle forze armate hanno preso il pieno controllo del centro regionale”. L’informazione è stata però smentita dal sindaco della città, Igor Kolykhayev, che ha ammesso che la città era “completamente circondata” dalle forze russe, ma che è rimasta sotto il controllo ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

