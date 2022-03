Guerra: l’università Bicocca cancella il corso su Dostoevskij, ma poi ritratta (Di mercoledì 2 marzo 2022) È bufera all’università Bicocca di Milano: l’ateneo ha cancellato un ciclo di quattro lezioni sullo scrittore russo Dostoevskij, tenuto da Paolo Nori, autore del libro Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij. Vi raccomandiamo... La soprano russa Anna Netrebko dà forfait: non canterà alla Scala di Milano Lo scrittore ha raccontato su Instagram di aver ricevuto una mail dall’istituto, in cui si leggeva: “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello dì evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”. La forte tensione a cui si fa ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) È bufera aldi Milano: l’ateneo hato un ciclo di quattro lezioni sullo scrittore russo, tenuto da Paolo Nori, autore del libro Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor. Vi raccomandiamo... La soprano russa Anna Netrebko dà forfait: non canterà alla Scala di Milano Lo scrittore ha raccontato su Instagram di aver ricevuto una mail dall’istituto, in cui si leggeva: “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il persu. Lo scopo è quello dì evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”. La forte tensione a cui si fa ...

