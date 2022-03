Guerra: l’università Bicocca cancella il corso su Dostoevskij, ma poi ritratta (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ateneo aveva annullato un ciclo di quattro lezioni sullo scrittore russo "per evitare le polemiche", ma poche ore dopo ci ripensa. Amara la denuncia di Paolo Nori, scrittore e docente del corso: ""Essere un russo è una colpa. Anche essere un russo morto. Queste cose qua sono ridicole". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ateneo aveva annullato un ciclo di quattro lezioni sullo scrittore russo "per evitare le polemiche", ma poche ore dopo ci ripensa. Amara la denuncia di Paolo Nori, scrittore e docente del: ""Essere un russo è una colpa. Anche essere un russo morto. Queste cose qua sono ridicole". L'articolo proviene da DireDonna.

