Guerra lenta, Nato e Ue rafforzate. I (pericolosi) errori di Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nei piani di Vladimir Putin doveva essere una Guerra lampo, con ribaltamento del governo Zelensky e roposizionamento dell'Ucraina nell'alveo delle sfera d'influenza russa. Ma la resistenza ucraina ha cambiato le carte in tavola, ed ora la Russia rischia seriamente di restare impantanata sul territorio nemico senza poter più tornare indietro. Per di più con un inatteso isolamento internazionale e coi nemici giurati, Nato e Ue, quanto mai rinsaldate invece che frammentate. Una serie di errori di calcolo che rendono la situazione ancora più delicata. La Guerra lampo non c'è stata L'idea di rovesciare velocemente il governo ucraino si è subito scontrata con la realtà delle cose. E quand'anche le truppe russe occupassero nelle prossime ore la capitale Kiev, resterebbe da controllare un paese enorme, più ...

