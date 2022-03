Guerra in Ucraina, Zelensky chiama e l’Ue risponde. Ora kiev è più vicina all’Europa ma resta l’incognita sull’esito dei negoziati con Mosca (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Ucraina chiama e l’Unione europea risponde. Si può riassumere così quanto accaduto ieri nella plenaria dell’Europarlamento dove prima è andato in onda il drammatico video messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (leggi l’articolo) che chiedeva all’Ue di “provare di essere al fianco dell’Ucraina”, e dopo è arrivato il via libera dell’Europarlamento alla concessione dello status di Paese candidato all’ex repubblica sovietica. Ma tutto questo non basta a fermare la Guerra in Ucraina, l’incognita più grande, infatti, resta l’esito dei negoziati con Mosca che dovevano riprendere oggi e che invece con ogni probabilità slitteranno al fine settimana. Guerra in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’e l’Unione europea. Si può riassumere così quanto accaduto ieri nella plenaria dell’Europarlamento dove prima è andato in onda il drammatico video messaggio del presidente ucraino Volodymyr(leggi l’articolo) che chiedeva aldi “provare di essere al fianco dell’”, e dopo è arrivato il via libera dell’Europarlamento alla concessione dello status di Paese candidato all’ex repubblica sovietica. Ma tutto questo non basta a fermare lainpiù grande, infatti,l’esito deiconche dovevano riprendere oggi e che invece con ogni probabilità slitteranno al fine settimana.in ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - mastroif : RT @GiovaQuez: La guerra in Ucraina è di Putin, non della Russia. La resistenza è contro Putin, non contro il popolo russo. Lo hanno chiari… - koku_turtle : RT @OrtigiaP: E con la guerra incombente il covid è scomparso anche in Italia.#Draghi che parla di libertà e democrazia in pericolo in Ucra… -