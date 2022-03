Guerra in Ucraina, raffica di missili contro la sede della polizia e l’università di Kharkiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, un attacco missilistico russo ha colpito oggi una sede della polizia e una università a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, alle 8.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter il ministero della Difesa ucraino, che pubblica il video dell’attacco alla sede della polizia. (fonte: Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)-Russia, un attaccostico russo ha colpito oggi unae una università a, seconda città dell’, alle 8.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter il ministeroDifesa ucraino, che pubblica il video dell’attacco alla. (fonte: Adnkronos)

