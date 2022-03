Guerra in Ucraina: negoziati, dichiarazioni Nato e Ue: le ultime notizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Guerra in Ucraina continua a regalare scene di morte e distruzione. Oltre al campo militare, il conflitto viene gestito anche in un'altra dimensione: quella politica e diplomatica. Molto rispetto alla possibilità di capire quanto durerà la Guerra in Ucraina potrà anche emergere dai tavoli in cui si sta affrontando la situazione. negoziati Russia-Ucraina: si attende il nuovo incontro Il primo riguarda naturalmente la diplomazia. Il primo round di negoziati, svoltosi in Bielorussia lunedì, è stato un appuntamento interlocutorio. Le delegazioni di Russia ed Ucraina hanno rimandato ad un nuovo vertice, successivo a consultazioni da fare nei rispettivi paesi, eventuali decisioni. Un po' di ottimismo era filtrato nel momento in cui è emerso che ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laincontinua a regalare scene di morte e distruzione. Oltre al campo militare, il conflitto viene gestito anche in un'altra dimensione: quella politica e diplomatica. Molto rispetto alla possibilità di capire quanto durerà lainpotrà anche emergere dai tavoli in cui si sta affrontando la situazione.Russia-: si attende il nuovo incontro Il primo riguarda naturalmente la diplomazia. Il primo round di, svoltosi in Bielorussia lunedì, è stato un appuntamento interlocutorio. Le delegazioni di Russia edhanno rimandato ad un nuovo vertice, successivo a consultazioni da fare nei rispettivi paesi, eventuali decisioni. Un po' di ottimismo era filtrato nel momento in cui è emerso che ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - BreakingItalyNe : GUERRA IN UCRAINA: Nuovo bombardamento russo questa mattina contro l'edificio dell'Università di Kharkiv: Almeno 4… - Marcolit67 : RT @AlfioKrancic: Per la guerra in Ucraina si è mobilitato il mondo: sanzioni finanziarie, bancarie, beni bloccati all'estero; Russia espul… -