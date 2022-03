Guerra in Ucraina, morti oltre 2mila civili. Luigi Di Maio: “Dobbiamo fermare questo spargimento di sangue” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra in Ucraina: quante sono le vittime dell’attacco militare della Russia? L’ultimo bilancio dei morti viene comunicato su Facebook dal Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Secondo quanto riferito, sarebbero oltre 2mila i civili deceduti nei primi 7 giorni di Guerra. Guerra in Ucraina, morti oltre 2mila civili La Guerra in Ucraina è diventata una realtà nella notte di giovedì 24 febbraio 2022. Dopo sette giorni di aggressioni e bombardamenti, qual è il bilancio preliminare dei morti e delle vittime? Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022)in: quante sono le vittime dell’attacco militare della Russia? L’ultimo bilancio deiviene comunicato su Facebook dal Ministro degli Esteri italiano,Di. Secondo quanto riferito, sarebberodeceduti nei primi 7 giorni diinLainè diventata una realtà nella notte di giovedì 24 febbraio 2022. Dopo sette giorni di aggressioni e bombardamenti, qual è il bilancio preliminare deie delle vittime? Il Ministro degli Esteri italiano,Di ...

