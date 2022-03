Guerra in Ucraina, Levchenko stella dell’alto: “L’esercito ci difende come può.. preghiamo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Guerra non colpisce solo le persone normali di tutti i giorni, ma anche i campioni dello sport che di quelle persone sono esempio e modello. Una di loro è a Kiev sotto le bombe, senza poter fuggire. La stella della Nazionale femminile di atletica Yulia Levchenko. Avrebbe dovuto partecipare in questi giorni ai Meeting della World Indoor Tour, che anticipano il Mondiale al coperto di Belgrado, ma la grave situazione internazionale lo impedisce. L’altista Ucraina non può uscire da Kiev: “Siamo stati invasi dai russi. Si vede ogni cosa da qui. Le nostre forze ucraine ci stanno difendendo meglio che possono. preghiamo”. Scrive Yulia in un post su Instagram, nella sua pagina personale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lanon colpisce solo le persone normali di tutti i giorni, ma anche i campioni dello sport che di quelle persone sono esempio e modello. Una di loro è a Kiev sotto le bombe, senza poter fuggire. Ladella Nazionale femminile di atletica Yulia. Avrebbe dovuto partecipare in questi giorni ai Meeting della World Indoor Tour, che anticipano il Mondiale al coperto di Belgrado, ma la grave situazione internazionale lo impedisce. L’altistanon può uscire da Kiev: “Siamo stati invasi dai russi. Si vede ogni cosa da qui. Le nostre forze ucraine ci stannondo meglio che possono.”. Scrive Yulia in un post su Instagram, nella sua pagina personale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - MP_SaveChildren : RT @SaveChildrenIT: Abbiamo appena avuto la straziante conferma sulla morte di un altro bambino ucciso in #Ucraina: si tratta di una bambin… - werbond : La follia. L'università #MilanoBicocca annulla un corso su #Dostoeskij tenuto da #PaoloNori, per paura di innescare… -