Guerra in Ucraina, la mossa segreta di Putin: vuole Yanukovich al potere a Kiev al posto di Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vladimir Putin ha un'idea in mente per l'Ucraina. vuole il ritorno al potere del vecchio presidente Viktor Yanukovich. E lui in questo momento è a Minsk in Bielorussia in attesa che Kiev cada e che Volodymyr Zelensky venga spodestato. A scriverlo è l'Ukrayinska Pravda, che cita fonti dell'intelligence Ucraina. Secondo il quotidiano il Cremlino sta preparando per lui «un'operazione speciale»: l'obiettivo è quello di dichiararlo presidente dell'Ucraina, preparando così un suo rientro in Ucraina dalla Bielorussia, una volta conquistata Kiev. Tra le ipotesi allo studio da parte dei russi, aggiunge il giornale ucraino, c'è anche la pubblicazione di un appello di Yanukovich alla popolazione ...

