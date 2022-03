Guerra in Ucraina, Kiev accusa la Russia di genocidio. L’ambasciatore Kyslytsya ha paragonato Putin ad Hitler parlando all’Assemblea generale dell’Onu (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Questa non è occupazione, questo è genocidio”. È quanto ha detto L’ambasciatore ucraino, Sergiy Kyslytsya, alla sessione speciale dell’Assemblea generale Onu sulla Guerra in Ucraina. Kyslytsya ha esortato a votare a favore della risoluzione contro la Russia. Guerra in Ucraina, L’ambasciatore Kyslytsya: “Questa non è occupazione, questo è genocidio” “Stiamo vivendo un momento decisivo per la nostra generazione – ha detto ancora L’ambasciatore nel corso del suo intervento davanti all’Assemblea generale dell’Onu -, che è quella che secondo i predecessori avrebbe dovuto essere salva dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Questa non è occupazione, questo è”. È quanto ha dettoucraino, Sergiy, alla sessione speciale dell’AssembleaOnu sullainha esortato a votare a favore della risoluzione contro lain: “Questa non è occupazione, questo è” “Stiamo vivendo un momento decisivo per la nostra generazione – ha detto ancoranel corso del suo intervento davanti-, che è quella che secondo i predecessori avrebbe dovuto essere salva dalla ...

