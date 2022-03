Guerra in Ucraina, il Pentagono: “Quanto durerà” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quanto durerà la Guerra in Ucraina? Una domanda che da diversi giorni si stanno chiedendo tutti. L’intero mondo sta assistendo alle terribili immagini della Guerra in Ucraina. Da giorni i militari di Putin stanno bombardando le città ucraine con il tentativo di conquistare l’intera nazione. Ma Quanto durerà questa Guerra? Previsione a breve termine Difficile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022)lain? Una domanda che da diversi giorni si stanno chiedendo tutti. L’intero mondo sta assistendo alle terribili immagini dellain. Da giorni i militari di Putin stanno bombardando le città ucraine con il tentativo di conquistare l’intera nazione. Maquesta? Previsione a breve termine Difficile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - giampa56998719 : RT @ProgettoArca: ??#EmergenzaUcraina Cinque mezzi di @ProgettoArca sono in campo per portare cibo e #aiutiumanitari ai cittadini ucraini i… - riv39525750 : RT @docdrugztore: Noi stiamo preparando uno scatolone con aiuti alimentari, vestiti, e medicinali, da mandare in Ucraina per aiutare la pop… -