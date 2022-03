Guerra in Ucraina, il memoriale del massacro degli ebrei di Babyn Yar devastato dalle bombe russe – Il video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alcuni missili e proiettili russi durante l’assalto a Kiev hanno colpito il sito di Babyn Yar, dove decine di migliaia di ebrei sono stati massacrati all’epoca dell’Olocausto. Il Jerusalem Post scrive che i servizi di emergenza dello Stato ucraino hanno rilasciato foto e video dell’incendio e di una struttura crollata presso il memoriale e l’adiacente cimitero ebraico. Il memoriale ricorda l’eccidio nazista di oltre 100 mila persone. Più 33 mila di essi, tra ebrei, rom, sinti, prigionieri sovietici, furono massacrati in soli due giorni, il 29 e 30 settembre 1941. Non è chiaro cosa sia avvenuto esattamente. L’obiettivo era certamente la Torre della Tv di Kiev, che si trova a poche centinaia di metri da Babyn Yar, e che ha smesso di trasmettere dopo essere stata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alcuni missili e proiettili russi durante l’assalto a Kiev hanno colpito il sito diYar, dove decine di migliaia disono stati massacrati all’epoca dell’Olocausto. Il Jerusalem Post scrive che i servizi di emergenza dello Stato ucraino hanno rilasciato foto edell’incendio e di una struttura crollata presso ile l’adiacente cimitero ebraico. Ilricorda l’eccidio nazista di oltre 100 mila persone. Più 33 mila di essi, tra, rom, sinti, prigionieri sovietici, furono massacrati in soli due giorni, il 29 e 30 settembre 1941. Non è chiaro cosa sia avvenuto esattamente. L’obiettivo era certamente la Torre della Tv di Kiev, che si trova a poche centinaia di metri daYar, e che ha smesso di trasmettere dopo essere stata ...

