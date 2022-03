Guerra in Ucraina, il cuore grande dei napoletani: già 600 posti letto offerti ai profughi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A meno di dodici ore dall’apertura da parte del Comune di Napoli del form a cui i napoletani posso aderire per offrire la propria disponibilità ad aiutare i profughi ucraini in arrivo, sono già pervenute oltre 600 mail con le quali si offrono circa 580 posti di cui la metà in case ad uso esclusivo. E ancora, sono 180 le offerte di medicinali, oltre alla disponibilità di circa 100 psicologi e 150 mediatori. ”Sono molto colpito dalla risposta travolgente dei numerosissimi cittadini napoletani che – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese – hanno risposto al nostro appello mettendo a disposizione non solo camere ma anche intere case. I napoletani confermano ancora una volta di avere un cuore grande”. E intanto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A meno di dodici ore dall’apertura da parte del Comune di Napoli del form a cui iposso aderire per offrire la propria disponibilità ad aiutare iucraini in arrivo, sono già pervenute oltre 600 mail con le quali si offrono circa 580di cui la metà in case ad uso esclusivo. E ancora, sono 180 le offerte di medicinali, oltre alla disponibilità di circa 100 psicologi e 150 mediatori. ”Sono molto colpito dalla risposta travolgente dei numerosissimi cittadiniche – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese – hanno risposto al nostro appello mettendo a disposizione non solo camere ma anche intere case. Iconfermano ancora una volta di avere un”. E intanto ...

