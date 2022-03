Guerra in Ucraina, i Sudisti Italiani contro Putin: Il popolo meridionale condanna il conflitto (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Esprimiamo solidarietà per il popolo ucraino. La Guerra voluta dalla Russia è il risultato della concezione politica dell’ultimo decennio, caratterizzato dall’affermarsi della mentalità sovranista, che conduce alla dittatura e al totalitarismo, che si traduce nella Guerra di conquista che sopprime le libertà degli Stati. Anche in Italia si riscontra l’esistenza di partiti politici che sbandierano la loro mentalità sovranista come se nulla fosse – ha dichiarato Biagio Maimone, ideatore del movimento “Sudisti Italiani – Progetto di vita per il Sud” e della corrente di pensiero nuovademocrazia.it -, il quale ha aggiunto: “Il popolo del Sud Italia che intendiamo rappresentare, ossia il popolo onesto e che ama la democrazia, vuole la pace e la libertà. E’ nostro intento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Esprimiamo solidarietà per ilucraino. Lavoluta dalla Russia è il risultato della concezione politica dell’ultimo decennio, caratterizzato dall’affermarsi della mentalità sovranista, che conduce alla dittatura e al totalitarismo, che si traduce nelladi conquista che sopprime le libertà degli Stati. Anche in Italia si riscontra l’esistenza di partiti politici che sbandierano la loro mentalità sovranista come se nulla fosse – ha dichiarato Biagio Maimone, ideatore del movimento “– Progetto di vita per il Sud” e della corrente di pensiero nuovademocrazia.it -, il quale ha aggiunto: “Ildel Sud Italia che intendiamo rappresentare, ossia ilonesto e che ama la democrazia, vuole la pace e la libertà. E’ nostro intento ...

