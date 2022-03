Guerra in Ucraina, i negoziati riprendono questa sera. Le forze russe conquistano Kherson. Zelensky: “Vogliono cancellare la nostra storia” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Guerra in Ucraina, a sette giorni dall’inizio del conflitto sul campo, potrebbe essere a una svolta. I negoziati tra Mosca e Kiev, dopo il primo round del 28 febbraio scorso (leggi l’articolo), riprenderanno questa sera. In mattina il Cremlino aveva dichiarato che una delegazione russa era pronta a continuare i colloqui di pace con l’Ucraina. “La nostra delegazione sarà pronta a continuare i colloqui”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Nel frattempo il ministero della difesa russo ha comunicato di aver preso il “pieno controllo del centro regionale di Kherson”. L’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha poi confermato che in serata si terrà un secondo giro di colloqui tra le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lain, a sette giorni dall’inizio del conflitto sul campo, potrebbe essere a una svolta. Itra Mosca e Kiev, dopo il primo round del 28 febbraio scorso (leggi l’articolo), riprenderanno. In mattina il Cremlino aveva dichiarato che una delegazione russa era pronta a continuare i colloqui di pace con l’. “Ladelegazione sarà pronta a continuare i colloqui”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Nel frattempo il ministero della difesa russo ha comunicato di aver preso il “pieno controllo del centro regionale di”. L’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr, ha poi confermato che inta si terrà un secondo giro di colloqui tra le ...

