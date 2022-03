Grimaldi | flotta green | ecco Eco Malta | sesta nave ro-ro ibrida della nuova classe GG5G

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Giro di boa per la consegna delle navi5th Generation (). Il Gruppoha preso ieri in consegna la Ecodi dodici unità altamente tecnologiche commissionate al cantiere cinese Jinling di Nanjing. Grazie al loro design unico, le navinon sono solo le più grandi unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche le più ecofriendly. Come le cinque navi gemelle già consegnate ed impiegate nel Mediterraneo, la Ecobatte bandiera italiana, è lunga 238 metri e larga 34 metri, ha una stazza lorda di 67.311 tonnellate ed una velocità di crociera di 20,8 nodi. La capacità di carico dei suoi sette ponti, di cui due mobili, è doppia rispetto a ...