Green pass cancellato il 31 marzo? Il testo decisivo, tam-tam a palazzo: addio al certificato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Green pass per chi lavora può saltare il 31 marzo? Possibile: cresce infatti il pressing per la rimozione della misura mentre si avvicina la data in cui decadrà lo stato d'emergenza, che è in vigore ormai da oltre due anni, da che pandemia-Covid fu. La possibile cancellazione del certificato viene spinta da un parere approvato dalla commissione Lavoro del Senato, a firma M5s. Nel dispositivo depositato, si legge: "Superare il Green pass nei luoghi di lavoro e le relative sanzioni alla scadenza dello stato di emergenza, prevedendo al contempo il rafforzamento dei protocolli di sicurezza e la promozione del lavoro agile". L'obiettivo è allentare l'obbligo di Green pass in azienda a partire dal primo di aprile. I senatori del M5s della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilper chi lavora può saltare il 31? Possibile: cresce infatti il pressing per la rimozione della misura mentre si avvicina la data in cui decadrà lo stato d'emergenza, che è in vigore ormai da oltre due anni, da che pandemia-Covid fu. La possibile cancellazione delviene spinta da un parere approvato dalla commissione Lavoro del Senato, a firma M5s. Nel dispositivo depositato, si legge: "Superare ilnei luoghi di lavoro e le relative sanzioni alla scadenza dello stato di emergenza, prevedendo al contempo il rafforzamento dei protocolli di sicurezza e la promozione del lavoro agile". L'obiettivo è allentare l'obbligo diin azienda a partire dal primo di aprile. I senatori del M5s della ...

Advertising

borghi_claudio : Molto opportuna la specifica di Draghi in Senato. Come vi avevo detto ieri sera lo stato di emergenza umanitario se… - borghi_claudio : @pattycalca77 Perché dopo mille spiegoni non avete ancora capito come funziona? La fiducia nel caso si mette sul t… - borghi_claudio : @natofree @A_Gusmeroli @LaCavandoli @zennaronews @massimobitonci @GiulioCentemero Non c'è differenza. Per ogni cosa… - LuigiDonfrance1 : RT @itsmeback_: Da oggi niente più Green pass per alberghi, cerimonie civili e religiose, fiere, feste, congressi. - silviajj888 : RT @MZampedroni: Draghi ha detto che toglierà il green pass a coloro che esprimono idee filo russe. E' pazzo! Ora non solo il Governo ti ob… -