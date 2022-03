"Gravi ustioni". Avete acquistato questi orologi? Impensabili (e pericolosi) effetti sul proprio corpo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Allarme dai produttori di FitBit: indossare i loro orologi potrebbe essere pericoloso. Il motivo? "Il modello Ionic potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi, causando ustioni anche Gravi". A lamentarsi dell'effetto di alcuni accessori più di 100 persone. Pertanto, gli utenti sono stati avvertiti di "smettere immediatamente di utilizzare gli smartwatch Ionic richiamati" e di contattare Fitbit per un rimborso. Quest'ultimo sarà pari a 299 dollari. Ma non solo perché la società si è anche impegnata a offrire loro uno sconto del 40 per cento su un nuovo acquisto. Il richiamo, precisano i vertici dell'azienda, vale solo per il modello Ionic, e non per altri smartwatch Fitbit. Gli orologi in questione sono stati venduti tra settembre 2017 e dicembre 2021 e Fitbit ha interrotto la produzione del modello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Allarme dai produttori di FitBit: indossare i loropotrebbe essere pericoloso. Il motivo? "Il modello Ionic potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi, causandoanche". A lamentarsi dell'effetto di alcuni accessori più di 100 persone. Pertanto, gli utenti sono stati avvertiti di "smettere immediatamente di utilizzare gli smartwatch Ionic richiamati" e di contattare Fitbit per un rimborso. Quest'ultimo sarà pari a 299 dollari. Ma non solo perché la società si è anche impegnata a offrire loro uno sconto del 40 per cento su un nuovo acquisto. Il richiamo, precisano i vertici dell'azienda, vale solo per il modello Ionic, e non per altri smartwatch Fitbit. Gliinone sono stati venduti tra settembre 2017 e dicembre 2021 e Fitbit ha interrotto la produzione del modello ...

Advertising

JoeleCorigliano : Dico una cosa sola a #Putin che minaccia di invadere la #Finlandia e la #Svezia: non continuare a giocare col fuoco… - Sakurauchi_Hime : RT @Giancky26: Armi elettromagnetiche contro gli australiani La polizia ha confermato che si trattava di una sorta di dispositivo a microon… - Telebari : Tragedia in casa a Gioia, 68enne bloccato in un incendio: morto per le gravi ustioni - #Bari #Notizie -… - RADIOBRUNO1 : L'uomo ha riportato gravi ustioni ?? #Brescia #BorgoSanGiacomo #ustioni #incidente #RadioBruno #25febbraio -