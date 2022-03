Grande Fratello Vip, anticipazioni daytime 2 marzo 2022: ultime news e spoiler (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e quella flash con il televoto lampo di Alessandro Basciano, i concorrenti del GF VIP stanno continuando il loro percorso in vista della finale del 14 marzo quando, dopo mesi e mesi di permanenza, verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione. Ma cosa vedremo nel daytime che andrà in onda oggi, mercoledì 2 marzo, subito dopo Uomini e Donne e il pomeridiano di Amici? Miriana Trevisan, tutti contro di lei: cosa è successo Al centro della puntata Miriana Trevisan, una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di questa edizione. Molte la accusano di essere una stratega, poco umana, furba e per niente sincera: Soleil Sorge è quella che più di tutte si è scontrata con la showgirl, tra le due, oltre il gioco, non c’è e forse non potrà mai esserci un punto di incontro. L’unica che è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e quella flash con il televoto lampo di Alessandro Basciano, i concorrenti del GF VIP stanno continuando il loro percorso in vista della finale del 14quando, dopo mesi e mesi di permanenza, verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione. Ma cosa vedremo nelche andrà in onda oggi, mercoledì 2, subito dopo Uomini e Donne e il pomeridiano di Amici? Miriana Trevisan, tutti contro di lei: cosa è successo Al centro della puntata Miriana Trevisan, una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di questa edizione. Molte la accusano di essere una stratega, poco umana, furba e per niente sincera: Soleil Sorge è quella che più di tutte si è scontrata con la showgirl, tra le due, oltre il gioco, non c’è e forse non potrà mai esserci un punto di incontro. L’unica che è ...

Advertising

Antonella_Soldo : Amato in una diretta Instagram con dei ragazzi ha detto che le motivazioni della bocciatura dei referendum le pubbl… - ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Ilmiosenso33 : A 00:44 vediamo Soleil Sorge spiegare ad @aldomontano0586 che le Olimpiadi vengono prese “più leggermente” rispetto… - FRANCESCOASROM7 : Sorellina Mia Tra 12 Finirà Il Grande Fratello VIP Ma Il Mio Affetto E Il Mio Supporto Per Te Non Finiranno Mai Ti… -