Grande esperta di note olfattive, incontriamo l'attrice a Milano all'apertura della boutique dei suoi profumi preferiti, Xerjoff. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un metro e ottanta di bellezza e fascino circondati di un’aura di profumo d’agrumi e frutta. Ecco come si presenta Maria Grazia Cucinotta all’apertura della boutique di fragranze Xerjoff in via Manzoni 24 a Milano. Del brand di alta profumeria italiano fondato dall’imprenditore Segio Momo, Maria Grazia non è ambassador e nemmeno testimonial, solo «appassionata cliente, e vi assicuro che ho provato migliaia di profumi prima di fermarmi a questi». Perché sentirsi “a casa” in una fragranza, è un’alchimia rarissima. E lei ci racconta la sua. Maria Grazia Cucinotta, 53 anni di carisma e sensualità guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un metro e ottanta di bellezza e fascino circondati di un’aura di profumo d’agrumi e frutta. Ecco come si presenta Maria Grazia Cucinotta all’di fragranzein via Manzoni 24 a. Del brand di alta profumeria italiano fondato dall’imprenditore Segio Momo, Maria Grazia non è ambassador e nemmeno testimonial, solo «appassionata cliente, e vi assicuro che ho provato migliaia diprima di fermarmi a questi». Perché sentirsi “a casa” in una fragranza, è un’alchimia rarissima. E lei ci racconta la sua. Maria Grazia Cucinotta, 53 anni di carisma e sensualità guarda le foto ...

