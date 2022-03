Golf | Woods premiato come giocatore più popolare del Pga Tour

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tigervince il Player Impact Program (Pip) inaugurale nel 2021. Ilista statunitense non ha giocato alcun torneo professionistico nel 2021, ma è comunque arrivato al primo posto nel nuovo Player Impact Program del Pga. Il 15 volte campione si è rotto le ossa di entrambe le gambe in un incidente d’auto nel febbraio 2021 e da allora è apparso solo al campionato non ufficiale Pnc genitore-figlio. Il percorso di riabilitazione del 46enne però ha ispirato numerose persone, da qui l’assegnazione del premio.guadagna così gli 8 milioni di dollari per il primo premio davanti al vecchio rivale Phil Mickelson. Rivelando i risultati mercoledì, il Pgaha spiegato che il Pip “ha misurato i giocatori che hanno generato l’interesse più positivo“. Tra i parametri ...

Sesto giocatore " dopo Sam Snead, Jack Nicklaus, Nick Faldo, Seve Ballesteros e Tiger" ad ... Inserito nella Iowa Hall of Fame nel 2016, nel 2020 ha ricevuto il Payne Stewart Award in onore "...
Nel 2022 invece la posizione di Mickelson potrebbe essere influenzata dal suo controverso coinvolgimento nella Super Golf League, ...
Il PGA Tour ha misurato quanto interesse hanno generato i giocatori nel 2021, e Tiger Woods, senza sorpresa, è risultato il migliore.