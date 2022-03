Gli studenti della Bicocca | «Il caso Nori? Censura e l’università non ci ha consultati» – Il video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ha sollevato polemica oggi la decisione, poi revocata, deldi sospendere le conferenze dello scrittore Paolosul grande scrittore russo Fëdor Dostoevskij. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, in corso da venerdì scorso, qualcuno ha pensato non fosse ildare spazio alla letteratura russa. L’effetto paradossale di una decisione del genere è stato immediato. «Figuriamoci se un ateneo aveva intenzione dire delle lezioni. L’intenzione era a ristrutturare il corso e ampliare il messaggio per aprire la mente degli. Aggiungendo a Dostoevskij anche alcuni autori ucraini», ha provato a spiegare a Radio Popolare il prorettore alla didattica Maurizio Casiraghi, che dunque non ha negato la necessità di «riequilibrare» le parole dell’autore di Delitto ...

Advertising

GinoStrada : 'Bisognerebbe sostituire la parola guerra con la parola 'sterminio di civili'.' Cosi parlava #GinoStrada agli stude… - nzingaretti : Pronti ad accogliere nelle nostre residenze universitarie i 5 studenti ucraini in #Erasmus della @SapienzaRoma. Si… - arcoincielo : RT @dottorpax: Leggo di università che espellono o pensano di espellere gli studenti russi. Ma siamo impazziti? - Stefy_61 : RT @Pietro_Otto: Anche oggi grazie alle leggi razziali di Draghi e Mattarella gli studenti senza l’infame lasciapassare non potranno salire… - UduMilano : RT @rep_milano: Tasse troppo alte nelle università della Lombardia. Gli studenti: 'Sono fuorilegge'. Politecnico, Statale e Insubria le più… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti

ReggioToday

In particolare, sono utili per analizzare statisticamenteaccessi o le visite al sito stesso e ...Startup e Open Innovation Economyup StartUp AgendaDigitale.eu Startupbusiness......(non ucraini) che arrivano dal Paese senza un permesso di residenza di lungo termine (come...sfollati che cercheranno rifugio nell'Unione potranno decidere in quale Stato membro chiedere ...«L’università degli studi di Roma La Sapienza introdurrà le esenzioni per le tasse universitarie per tutti gli studenti ucraini che non potranno più permetterselo a causa della guerra ...Bruxelles, 2 mar. (askanews) - La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles di attivare la direttiva del 2001 sulla protezione ...